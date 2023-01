Cambiamenti climatici nel Mediterraneo, prima riunione intergruppo Ars

Lo scopo è quello di organizzare a Palermo, in primavera, un convegno internazionale sul tema, che coinvolga scienziati ed esperti

Prima riunione oggi dell’intergruppo Ars per i cambiamenti climatici nel Mediterraneo composto dai deputati Nello Dipasquale (Pd), Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord), Giuseppe Catania (Fratelli d’Italia), Angelo Cambiano (M5s), Carlo Gilistro (M5s), Salvo Geraci (Sicilia vera) e Tiziano Spada (Pd). La presidenza dell’intergruppo è stata affidata a Nello Dipasquale, La Vardera è stato eletto vicepresidente vicario mentre Catania è diventato vicepresidente. Cambiano ha assunto la carica di tesoriere. L’intergruppo ha stabilito di avviare rapporti di collaborazione gratuita con le Università così da raccogliere informazioni scientifiche da climatologi di chiara fama nazionale. Lo scopo è quello di organizzare a Palermo, in primavera, un convegno internazionale sul tema, che coinvolga scienziati ed esperti di tutti i Paesi del Mediterraneo.

“I cambiamenti climatici nel Mediterraneo sono già in corso e modificano le nostre vite – dice Dipasquale -. La politica deve farsi carico del problema e per questo parlamentari di estrazioni diverse hanno costituito un gruppo per offrire un contributo positivo. Le conseguenze del cambiamento climatico sono non solo ambientali ma anche umane e incidono, per fare alcuni esempi, sulla pesca, sull’agricoltura e sugli aspetti di carattere turistico. Occorre tutelare il Mediterraneo – conclude Dipasquale – perché è, anche grazie al suo ecosistema, che la Sicilia è l’isola straordinaria che conosciamo”.