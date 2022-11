Camera, maxi bonus ai deputati per acquistare pc e tablet

I deputati della Camera potranno usufruire di un bonus fino a un tetto massimo di 5.500 euro per acquistare prodotti informatici

I deputati potranno usufruire di un bonus da 5.500 euro per acquistare computer portatili, tablet, cuffie e monitor fino a 34 pollici.

A deciderlo una delibera approvata dal Collegio dei Questori di Montecitorio, che ha determinato quindi un aumento del bonus rispetto ai 2.500 euro precedentemente previsti.

Secondo quanto spiegato, però, la delibera non varia il valore totale dei rimborsi nell’arco della legislatura per l’acquisto di dotazioni informatiche e di cancelleria.

Ciò che cambia è il tetto della somma che prima era spendibile specificamente per comprare prodotti informatici.

In pratica – riferiscono da Montecitorio – si tratta di una differente rimodulazione della parte di rimborso da parte della Camera per spese informatiche e quella per oggetti di cancelleria (come ad esempio la carta e altri beni).

La nuova delibera concede una maggiore possibilità ai deputati di sfruttare entro il tetto massimo del rimborso già previsto per beni di segreteria a favore degli articoli informatici.