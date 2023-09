I candidati al Premio Strega Poesia: il 5 ottobre sarà decretato il vincitore

La prima edizione del Premio Strega Poesia è alle battute finali. Il vincitore sarà annunciato giovedì 5 ottobre, alle ore 19, presso il Tempio di Venere a Roma

La prima edizione del Premio Strega Poesia è alle battute finali. Il vincitore sarà annunciato giovedì 5 ottobre, alle ore 19, presso il Tempio di Venere a Roma, all’interno del Parco archeologico del Colosseo, e sarà trasmesso in diretta streaming da Rai Cultura.

Sono in gara: Silvia Bre con “Le campane” (Einaudi), Umberto Fiori con “Autoritratto automatico” (Garzanti), Vivian Lamarque con “L’amore da vecchia” (Mondadori), Stefano Simoncelli con “Sotto falso nome” (Pequod), Christian Sinicco con “Ballate di Lagosta” (Donzelli).

Premio Strega Poesia: la cerimonia

La cerimonia di premiazione sarà presentata dalla conduttrice Ema Stokholma e sarà una serata ricca di ospiti: le cantautrici Giulia Anania accompagnata da Fabio Marchiori, Chiara Civello e Maria Antonietta e il rapper Rancore, si avvicenderanno sul palco insieme ai poeti della cinquina, che leggeranno alcune poesie tratte dalle loro opere.

Oltre al Premio Strega Poesia, verrà assegnato a uno dei libri finalisti anche il Premio Strega Giovani Poesia, votato da 400 studenti delle scuole secondarie superiori distribuite in Italia e all’estero a cui è stata inviata una silloge di testi selezionati dagli stessi autori. Il libro prescelto riceverà durante la serata un premio speciale offerto da Bper Banca che rinnova così la vicinanza al Premio Strega nella promozione della lettura.

Il Premio Strega Poesia è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e Gabinetto Vieusseux, in collaborazione con Bper Banca e Parco archeologico del Colosseo.

Il Comitato scientifico, composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania G. Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta, ha scelto i finalisti tra 135 candidati. L’opera vincitrice sarà invece scelta dagli Amici della poesia, un corpo votante composto da oltre 100 donne e uomini di cultura che si occupano a vario titolo di poesia.

L’autrice o autore del libro vincitore riceverà un premio offerto da Strega Alberti Benevento e un’opera realizzata appositamente dal maestro Emilio Isgrò, le cui celebri cancellature rappresenteranno “la poesia sia in quanto forma di espressione oggi quasi del tutto cancellata dal dibattito pubblico sia, in positivo, come arte della parola che per eccellenza lavora sottraendo alla lingua le incrostazioni e gli automatismi delle frasi fatte e dei luoghi comuni”.

