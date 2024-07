Canicattì, bimbo ferito da fuochi di artificio: denunciato un 38enne

Attimi di grande paura a Canicattì (vicino Agrigento) durante la festa della Madonna del Carmine

Attimi di grande paura a Canicattì (vicino Agrigento), dove un bambino è rimasto ferito dopo essere stato ferito da alcuni fuochi di artificio sparati in occasione della festa della Madonna del Carmine.

Canicattì, bimbo colpito da fuochi d’artificio

Grande apprensione e paura a Canicattì, in provincia di Agrigento. In occasione della festa della Madonna del Carmine in città nelle scorse ore, infatti, un bambino è rimasto ferito dopo essere stato ferito da alcuni fuochi di artificio.

Secondo le prime ricostruzioni, la segnalazione sarebbe arrivata da diversi passanti che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. A questo punto, è stato facilmente individuabile il responsabile del gesto, un 38enne che è stato ascoltato e denunciato perchè senza nessuna autorizzazione.