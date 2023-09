Scoppia il caos a Villa Sofia, anche un giornalista aggredito

Una giovane donna al sesto mese di gravidanza, Giorgia M., è morta insieme al bimbo che portava in grembo all'ospedale Villa Sofia, a Palermo. Un giornalista è stato aggredito

Una giovane donna al sesto mese di gravidanza, Giorgia M., è morta insieme al bimbo che portava in grembo all’ospedale Villa Sofia, a Palermo. Residente nel quartiere San Filippo Neri (Zen), aveva 28 anni ed era madre di altri tre figli. Sono in corso indagini per accertare le cause del decesso.

Ad accompagnare la donna in ospedale sono stati i familiari con un mezzo proprio. Non hanno atteso l’arrivo dell’ambulanza che, giunta lo stesso allo Zen, sarebbe stata aggredita. La donna sarebbe giunta al pronto soccorso già in arresto cardiaco.

A nulla sono valsi i tentativi dei medici di rianimarla. Appresa la notizia del decesso, un nutrito numero di amici e parenti si è presentato al pronto soccorso e presso la camera mortuaria dell’ospedale, lanciando oggetti contro le finestre. Sono dovuti intervenire gli agenti della polizia di Stato.

Palermo, giornalista aggredito a Villa Sofia

Anche un giornalista di Palermo Live, Elian Lo Pipero, è stato aggredito da alcuni parenti della donna. “Il collega – fanno sapere dalla testata giornalistica – si trovava all’esterno del pronto soccorso quando uno dei familiari l’ha raggiunto afferrandolo per il collo e dandogli un pugno sotto al mento, facendogli cadere gli occhiali per terra. L’intervento di un agente della polizia ha evitato il peggio”.

Il QdS.it esprime piena solidarietà per il giornalista aggredito.