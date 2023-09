Palermo, tragedia al “Villa Sofia”: donna incinta muore, parenti devastano ospedale

Tragedia infinita all'ospedale "Villa Sofia" di Palermo: una donna incinta è morta insieme al proprio bimbo per cause ancora da accertare. I parenti hanno messo a sottoquadro l'intera struttura

Tragedia infinita all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo.

Una donna incinta, infatti, ha perso la vita insieme al bimbo che portava in grembo per cause ancora da accertare.

I parenti della giovane vittima hanno devastato la struttura

I parenti della giovane vittima, circa una decina, hanno assaltato il pronto soccorso e la camera mortuaria dell’ospedale.

Secondo quanto riportato da Palermo Live, alcuni oggetti sarebbero stati lanciati contro le finestre della struttura: “Abbiamo aspettato un’ora prima che arrivasse l’ambulanza”.

Alcuni dei familiari avrebbero inoltre notato gente filmare e far video dalle finestre dell’ospedale, tentando di scavalcare per raggiungere i primi piani.

E’ stato richiesto l’intervento di otto volanti della Polizia e degli agenti antisommossa per tentare di riportare la calma tra i presenti.