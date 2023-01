Capodanno 2023, successo per Gabbani a Palermo. Lagalla: “La città rinasce dopo la pandemia”

Migliaia di palermitani in piazza per dare il benvenuto al nuovo anno: ecco le parole del sindaco Lagalla da piazza Politeama.

Un Capodanno 2023 da ricordare a Palermo, dove in migliaia si sono riuniti in piazza e hanno dato il benvenuto al nuovo anno sulle note della musica di Francesco Gabbani: soddisfatto anche il sindaco Lagalla, che ha commentato con piacere la serata.

Il primo cittadino, che qualche giorno fa aveva pubblicizzato l’evento palermitano su Facebook, ha rivolto anche gli auguri alla comunità. E non finisce qui: dopo la notizia dell’approvazione di bilancio, Lagalla ha annunciato anche la stabilizzazione di 54 operatori sanitari a Palermo.

Capodanno 2023 a Palermo, Lagalla: “La città si riprende”

Sul palco allestito per i festeggiamenti di Capodanno 2023 a Palermo, il sindaco Roberto Lagalla ha dichiarato: “Palermo si riprende se stessa dopo due anni di pandemia e si ritrova qui. Noi abbiamo cercato di facilitare questo momento di ritrovo per abbracciarsi e per augurarci un 2023 migliore del 2022 e ce la dobbiamo mettere tutta. Perché questa città non solo rinasca. La sfida è per tutti noi, viva Palermo”. Un augurio simile a quello preparato per un post su Facebook, dove il primo cittadino si augurava un 2023 di rinascita per Palermo.

La serata di Capodanno nel capoluogo regionale in piazza Politeama ha visto la partecipazione di Francesco Gabbani, Sergio Friscia, Ylenia Totino e diversi artisti. Un totale di ben 5 ore all’insegna dell’intrattenimento, della musica e del divertimento. Presenti, tra gli altri, anche Sicily Pop Orchestra con con la partecipazione di Mario Incudine e Alessio Bondì e gli Shakalab.

Guarda anche le foto dei festeggiamenti di Catania per inaugurare il 2023.

Immagine di repertorio