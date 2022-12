Capodanno in tv, da Genova e Perugia: l’attesa della mezzanotte su Rai1 e Canale 5. Ecco gli ospiti

Anche quest'anno le principali reti televisive italiane accompagnano il countdown con spettacoli in alcune piazze

Tradizione o abitudine: il Capodanno in tv. Le principali reti televisive italiane accompagnano il countdown con spettacoli in alcune piazze: quest’anno la Rai ha scelto Perugia come location per lo show di fine anno affidato alla conduzione di Amadeus. Mediaset, sugli schermi di Canale 5, “risponde” con lo spettacolo condotto da Federica Panicucci a Genova.

“L’anno che verra” targato Rai1

Saranno trenta gli artisti che si alterneranno sul grande palco allestito nella piazza principale di Perugia, per settanta brani da eseguire supportati dai quindici elementi dell’orchestra; e inoltre dodici ballerini: sono alcune cifre del Capodanno targato Rai1, che andrà in onda in prima serata con l’ormai tradizionale titolo di “L’anno che verrà” e la conduzione di Amadeus. Piero Pelù, Francesco Renga, Nek, Dargen D’Amico, Umberto Tozzi, Raf, Mr Rain, Modà, Iva Zanicchi, Noemi, Lda, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Rettore, Sandy Marton, Tracy Spencer, Ice Mc, Tancredi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli: sono soltanto alcuni fra la trentina di artisti che calcheranno il palco posto nella piazza principale di Perugia.

“Capodanno in musica” il format in onda su Canale 5

Genova sarà la grande protagonista del “Capodanno di Canale 5″. Una serata all’insegna della grande musica italiana, presentata da Federica Panicucci, regina della notte di San Silvestro firmata Mediaset. La serata prenderà il via non appena terminato il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Mattarella. Sul palco allestito in Piazza De Ferrari si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Il cast è formato dai grandi nomi della musica italiana: Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. Sul palco saliranno anche, direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo. Nel corso della serata saranno aperti dei collegamenti con le piazze di Bari e Matera dove si esibiranno Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio.