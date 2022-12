Capodanno, misure per la sicurezza: a Catania vietati i superalcolici in piazza Duomo

Prime misure in Sicilia per evitare incidenti e disordini. Provvedimenti anche ad Agrigento

Per contribuire a garantire l’ordine pubblico, l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti ai festeggiamenti di fine anno e capodanno in piazza Duomo, il Commissario straordinario del Comune di Catania, Federico Portoghese, ha firmato un’ordinanza sul divieto di vendita di superalcolici e bevande in vetro o lattine.

Gestori pubblici che operano nel raggio di 200 metri

Il provvedimento, in particolare, in occasione dei concerti dei giorni 28, 29, 30 e 31 dicembre, vieta a partire dalle ore 20, ai gestori di pubblici esercizi che operano nel raggio di 200 metri da piazza Duomo, la vendita da asporto di bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi e, inoltre, la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine (consentita la distribuzione in bicchieri monouso).

Agrigento, previste 12mila persone in piazza Marconi

Si avvicina la serata di Capodanno e Agrigento si prepara a festeggiare in piazza Marconi. Per l’ultimo giorno dell’anno è prevista la presenza di 12mila persone con numerosi eventi con la partecipazione di molti artisti, tra i quali il cantante Achille Lauro. Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale hanno partecipato anche i vigili del fuoco, l’Asp, il 118, la Protezione civile regionale e il dirigente della polizia Stradale. Secondo quanto deciso nella piazza che ospiterà la serata saranno predisposte vie di fuga, servizi di controllo agli ingressi ed i servizi sanitari.

Il prefetto Cocciufa: “Auspichiamo prudenza e senso di responsabilità”

“Il nostro augurio è che ci siano comportamenti di guida, soprattutto dai giovani, improntati alla prudenza e al senso di responsabilità, in modo particolare in questo periodo caratterizzato da forti flussi di traffico, ha detto il prefetto.