Carburanti, ancora aumenti. In Sicilia gestori preoccupati, ci sarà nuova crisi?

Continuano a crescere i prezzi dei carburanti. Benzina e diesel vicini ai 2 euro al litro. Gli ultimi dati aggiornati.

Crescono ancora i prezzi dei carburanti alla pompa. Dopo i forti incrementi che si sono registrati a ridosso di Capodanno, con la scadenza al 31 dicembre 2022 dei tagli sulle accise che non è stata rinnovata dal Governo in Manovra, i costi per il rifornimento oscillano nuovamente sui 2 euro per litro.

Carburanti, i nuovi prezzi di benzina e diesel

Così come segnalato dalla Staffetta Quotidiana che riporta le medie dei prezzi dell’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi la media della benzina in self service supera quota 1,8 euro al litro, mentre il gasolio tocca la cifra 1,87 euro al litro.

Ancora più netti i rincari di benzina e gasolio al servito, rispettivamente a 1,95 euro al litro e 2,02 euro al litro.

Il Gpl servito va a 0,791 euro/litro (+11, compagnie 0,801, pompe bianche 0,777), il metano servito a 2,394 euro/kg (+45, compagnie 2,394, pompe bianche 2,395) e Gnl 2,443 euro/kg (+102, compagnie 2,483 euro/kg, pompe bianche 2,404 euro/kg).

Carburanti, aumenti anche in Sicilia

Nel frattempo anche in Sicilia cresce l’apprensione per il nuovo incremento dei prezzi dei carburanti. Oltre ai cittadini, anche i gestori sono preoccupati per le conseguenze future. In particolare, si teme l’arrivo di una nuova crisi contornata da possibili chiusure dopo i mesi difficili vissuti in precedenza.