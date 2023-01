Carburanti, tutto come previsto: risalita vertiginosa dei prezzi

Il 2023 è arrivato e con esso la risalita dei prezzi di benzina e diesel: gli italiani tornano a lottare contro il caro carburanti

Nessuna sorpresa, purtroppo, per gli italiani: quanto paventato, infatti, si sta puntualmente verificando. Dopo la scadenza del taglio sulle accise dei carburanti avvenuta ieri, 31 dicembre 2022, i prezzi stanno progressivamente tornando alle stelle.

Oggi, 1 gennaio 2023, è infatti possibile trovare già in diversi distributori benzina e diesel in devastante risalita.

Ecco quanto costano diesel e benzina

Come mostrato dalle immagini, che si riferiscono alla provincia di Catania, il diesel è tornato a costare addirittura quasi 1.81 euro al litro, con un aumento di circa 15-20 centesimi rispetto ad appena 24 ore fa. Anche il senza piombo non fa scherzi, lambendo il prezzo di 1.73 euro al litro.

La situazione, dunque, è in continuo divenire, con il caro carburanti nuovamente alla ribalta: nulla di buono all’orizzonte, a meno di nuovi interventi del governo, si prevede per le tasche dei cittadini siciliani e italiani in generale.