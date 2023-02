Carburanti, Urso “Nessun aumento prezzo dopo nuovo embargo, ora confronto sereno”

"Siamo sulla strada giusta e questo spero contribuisca ad un confronto sereno con operatori e consumatori", ha detto il ministro delle Imprese

“I dati del nostro Osservatorio ci confortano: nell’ultima settimana in Italia non vi è stato il temuto impatto del nuovo embargo petrolifero sui prodotti russi. Anzi, si è registrata una costante leggera flessione dei prezzi alla pompa. Siamo sulla strada giusta e questo spero contribuisca ad un confronto sereno con operatori e consumatori”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del tavolo di confronto avviato questa mattina a Palazzo Piacentini sulla filiera di distribuzione carburanti al fine di realizzare il riordino del settore. Oltre al ministro, erano presenti il sottosegretario Massimi Bitonci, con i rappresentati degli altri dipartimenti coinvolti del Mase, del Mef e del Mit e i rappresentanti del settore, dai gestori alla pompa al comparto industriale, ai produttori.

Il ministro: “Approfondire questioni con attori e ministeri competenti”

Riguardo al decreto legge Trasparenza in esame alla competente commissione della Camera, Urso ha affermato che, “per rispetto al Parlamento, crediamo sia giusto che il confronto prosegua ora in quella sede”. Nel confermare in apertura dei lavori, il ministro ha sottolineato il massimo impegno del Governo per un completo riassetto di tutta la filiera: “Come promesso abbiamo aperto un confronto continuativo, non occasionale o strumentale, per rispondere e risolvere le questioni che i rappresentanti del settore ci hanno sottoposto nelle scorse settimane al termine del quale è nostra intenzione presentare un provvedimento organico di riordino del settore. Insieme al sottosegretario Bitonci – ha continuato il ministro – lavoreremo affinché nei prossimi mesi si approfondiscano tutte le questioni con gli attori e i ministeri competenti: Mimit Mase, Mef e Mit”.

Il sottosegretario Bitonci: “Trovare giusto compromesso e risolvere criticità”

Tra i temi principali toccati dal confronto quelli della ristrutturazione della rete di distribuzione e sviluppo della rete delle ricariche elettriche, della contrattualistica e rapporti tra operatori e filiera e dell’utilizzo e costi degli strumenti di pagamento elettronico. Sarà invece dedicata successivamente una sessione ad hoc sulla rete autostrade insieme al Mit. “Il tavolo carburanti – ha dichiarato il sottosegretario Massimo Bitonci –è la sede idonea per trovare il giusto compromesso e risolvere le criticità”.