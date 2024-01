Carini, maxi rissa tra ragazzi vicino centro commerciale Poseidon: polizia in azione

L'ennesimo episodio di intemperanza giovanile nell'area del capoluogo siciliano

E’ una rissa furibonda quella che si è scatenata ieri sera nei pressi del centro commerciale Poseidon nel territorio di Carini in provincia di Palermo. Le botte da orbi sono volate tra una ventinca circa di ragazzi, a quanto sembra per futili motivi. Preoccupati dall’escalation della lite, ad avvisare la polizia sono stati sia gli impiegati del centro commerciale che diversi clienti. Sul posto, gli agenti, arrivati in gran numero hanno presto riportato la calma, identificando e portando in commissariato uno degli aggressori.

Indagini in corso

Medicato dai sanitari del 118, uno dei giovani coinvolti nella rissa ha rifiutato di essere portato in ospedale. Indagini in corso per fare luce su quali possano essere stati i motovi che hanno innescato la lite. Dunque, un altro, l’ennesimo episodio che conferma quanto tesa sia ormai divenuta la situazione a livello sociale non solo a Palermo ma anche in provincia. A tal proposito, oggi, 28 gennaio 2024, nel corso di un incontro con i giornalisti, si è pronunciato l’arcivescovo Corrado Lorefice. Il religioso ha tenuto a sottolineare quanto grave sia, per i giovani, la mancanza di modelli virtuosi da seguire.