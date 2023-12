Autisti, magazzinieri e coordinatori: azienda Randazzo di Carini assume 21 persone

Con l'assunzione del nuovo personale, l’azienda ha iniziato a gestire direttamente servizi, precedentemente affidati a fornitori esterni

Randazzo srl, con sede a Carini, ha assunto 21 lavoratori. Si tratta di autisti specializzati, magazzinieri e coordinatori in servizio da dicembre 2023 nei tre magazzini – dislocati a Carini, Caltanissetta, e Misterbianco – allestiti grazie alla partnership con Ups Healthcare per la distribuzione di prodotti farmaceutici a temperatura controllata in Sicilia e in Calabria. Con l’assunzione del nuovo personale, l’azienda ha iniziato a gestire direttamente servizi, precedentemente affidati a fornitori esterni, e salvaguardato i lavoratori che lavoravano per la ditta che li aveva in appalto assumendoli.

Un nuovo traguardo, dunque, nella gestione diretta delle attività, parte di una più ampia strategia aziendale messa in atto nell’ultimo anno dalla società per rafforzare l’autonomia operativa con l’applicazione di processi certificati di pianificazione, gestione, controllo della qualità e innovazione.

L’azienda di Carini

Randazzo è il volto trentennale di Ups in Sicilia e, da diversi anni ormai, gestisce anche la divisione sanitaria garantendo in modo sicuro – attraverso l’ausilio di locali a temperatura controllata e di furgoni refrigerati con doppia temperatura +2 +8 e +15 +25 – tutte le fasi del trasporto, da quelle di transito in magazzino fino alla consegna al paziente, agli ospedali e alle farmacie, non trascurando mai i concetti di logistica sostenibile. La tracciabilità della spedizione, il monitoraggio della temperatura in tempo reale, la geolocalizzazione dei mezzi e, non per ultimo, la tempistica di resa certa, rappresentano i maggiori punti di forza della Randazzo in questo segmento commerciale.

L’amministratore delegato: “Rispondere rapidamente alle esigenze del nostro partner e dei clienti”

“Attraverso la gestione diretta e l’impiego di nostro personale interno, i 21 addetti che si aggiungono ai 250 dipendenti impegnati nelle varie linee di business, la società – commenta Salvo Randazzo, amministratore unico dell’azienda – punta a rispondere più rapidamente ed efficacemente alle esigenze del nostro partner e dei clienti, con un sensibile upgrade del servizio, così rafforzando anche il senso di fiducia e di appartenenza nei nostri collaboratori”.

L’approvazione da parte delle sigle sindacali

Un’operazione che ha anche ricevuto l’approvazione da parte di importanti sigle sindacali. “Giuseppe Ferrito e Vincenzo Centineo, rappresentanti della Filt Cgil e della Fit Cisl, hanno espresso il loro sostegno, riconoscendo l’importanza di questa decisione nel contesto più ampio delle recenti evoluzioni contrattuali nel settore della logistica e dei trasporti” spiegano dall’azienda.

Punto di riferimento importante nel settore

La Randazzo, da trent’anni attiva sul territorio, ha iniziato la linea di business Ups Healthcare nel 2017 e da allora è diventata un punto di riferimento importante nel settore, dimostrando sempre un forte impegno nel rinnovamento e nella crescita, con investimenti continui e una spiccata attenzione alla compliance. La società, infatti, applica le logiche del corriere espresso senza mai dimenticare le specifiche di qualità di una distribuzione a temperatura controllata, concertando insieme la velocità e l’affidabilità della consegna quali elementi imprescindibili per i clienti finali e per la collettività. “La Randazzo – conclude l’amministratore unico – non ambisce solo all’autonomia operativa, ma mira anche alla costruzione di processi industriali che la rendano capace di adattarsi con sempre maggiore velocità e dinamismo a un mercato in rapida evoluzione e sempre più attento alla sostenibilità, alla qualità e alla comunicazione trasparente”.