Carini, arrestato giovane pusher: cocaina nascosta in due sigarette elettroniche

Il 20enne ha destato il sospetto dei militari che lo hanno dunque perquisito.

I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno arrestato in flagranza un pusher 20enne, residente a Terrasini, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di droga.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Pusher di Carini: la perquisizione e l’arresto

La presenza del giovane pusher, di notte, nei pressi di Piazza Duomo, ha destato i sospetti dei militari che hanno perquisito il ragazzo che trovandolo in possesso di quasi 30 dosi di cocaina nascoste all’interno di due sigarette elettroniche.

I carabinieri hanno sequestrato la droga per poi trasmetterla presso il Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche di rito. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto del giovane pusher di Carini.