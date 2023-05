Carini, smantellata piazza di spaccio stupefacenti: 7 indagati

Eseguite perquisizioni domiciliari a carico di altre quattro persone che non sono state raggiunte da misura cautelare

Spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuati in concorso. Con questa accusa i carabinieri della Compagnia di Carini hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip di Palermo su richiesta della Procura a carico di tre indagati. Per uno sono stati disposto gli arresti domiciliari per gli altri due l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora. Eseguite perquisizioni domiciliari a carico di altri quattro indagati che non sono stati raggiunti, però, da misura cautelare.

L’indagine, scattata a dicembre 2020, ha permesso di fare luce su una fiorente attività di spaccio di cocaina e hashish a Isola delle Femmine e Capaci, nel Palermitano. Due persone sono state arrestate in flagranza e una terza denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le indagini sono state sequestrati 70 grammi di cocaina e 3.195 euro. L’operazione denominata ‘Golden Window’ ha accertato come gli indagati, dopo essersi riforniti di droga nel quartiere Zen di Palermo, operassero in modalità itinerante a bordo delle proprie auto o, in alternativa, concordando punti d’incontro con gli acquirenti.