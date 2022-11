Bollette, italiani tra i più in difficoltà d’Europa per i pagamenti

Secondo un sondaggio effettuato dalla Commissione Ue, i cittadini italiani sono tra i più preoccupati per il pagamento delle bollette.

Il caro bollette continua a creare enormi difficoltà ai cittadini, costretti a pagare tariffe esose a causa dell’aumento sconsiderato delle tariffe energetiche.

Secondo un sondaggio effettuato dalla Commissione Europea nei 27 Stati membri, interpellando 25.676 soggetti, emerge uno stato d’animo variegato dei cittadini a nelle differenti aree dell’Unione.

Caro bollette, la situazione in Europa

Gli abitanti del Nord Europa percepiscono meno la “pressione” causata dagli aumenti, mentre è la parte meridionale del Vecchio Continente a palesare maggiori difficoltà.

In particolare, nel Sud Europa, sono Italia, Cipro, Grecia, Malta e Portogallo i Paesi dove si avverte maggiore preoccupazione per risparmi e pagamenti.

Energia, italiani in forte difficoltà con i pagamenti

In particolare, nel corso degli ultimi 6 mesi, i cittadini italiani sono al secondo posto tra gli europei – alle spalle dei greci – ad avere avuto difficoltà a pagare le bollette energetiche.

Il pensiero dei pagamenti grava anche in previsioni futura per quanto riguarda i prossimi 6 mesi.

Caro energia, le misure del Governo

Un’analisi che arriva proprio nelle ore in cui il Governo Meloni ha varato nuove misure contenuti all’interno del Dl Aiuti Quater che dovranno rivelarsi utili a sostenere le spese di famiglie e imprese.

In particolare, con il via libera del Consiglio dei Ministri del 10 novembre è arrivato l’ok per lo stanziamento di risorse per 9,1 miliardi di euro provenienti dall’extragettito fiscale che è stato autorizzato dal Parlamento.