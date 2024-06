In Sicilia le spiagge più economiche d’Italia, ma i prezzi aumentano. La Rosa: “Preoccupati dall’andamento”

Nel dettaglio, il prezzo medio per un abbonamento giornaliero in uno stabilimento balneare siciliano è attualmente intorno ai 25-26 euro, circa due euro in più rispetto al 2023

Ancora una volta, la Sicilia si conferma la Regione più economica d’Italia per quanto riguarda i servizi balneari. Come emerso dal report di Federconsumatori in collaborazione con la Fondazione Isscon mirato all’imminente estate 2024, l’Isola ha aumentato i prezzi in termini di ombrelloni e benefit stagionali ma, nonostante l’incremento, la spesa attuale rimane ancora nettamente sotto la media nazionale.

Nello studio di Federconsumatori e Fondazione Isscon, oltre la Sicilia sono state monitorate anche le vacanze estive e i relativi prospetti di prezzi in Lazio, Toscana, Liguria, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna e Veneto.

Caro spiagge, la Sicilia in crescita in termini di costi

Esattamente come nell’estate scorsa, il 2024 conferma la Sicilia come la Regione più economica in termini di servizi balneari (ombrelloni, lettini in spiaggia e benefit vari). Nel dettaglio, l’analisi di Federconsumatori e Fondazione Isscon si è concentrata sulle spiagge di Catania, Palermo e Trapani.

Dall’indagine, è emerso un dato: i prezzi dei servizi balneari delle spiagge della Sicilia sono in aumento. Nonostante ciò, però, le spiagge dell’Isola sono riuscite ancora un volta a mantenere una media sotto i numeri nazionali. In alcuni casi – secondo l’analisi – i prezzi delle spiagge siciliane ammontano addirittura alla metà di altre spiagge italiane. Nel dettaglio, il prezzo medio per un abbonamento giornaliero in uno stabilimento balneare siciliano è attualmente intorno ai 25-26 euro, circa due euro in più rispetto al 2023. La media nazionale, invece, per il 2024 registra un giornaliero di ben 33,69 euro.

Caro spiagge, La Rosa: “Preoccupati dalla spesa in aumento”

Con una nota sui propri canali, Federconsumatori ha parlato dell’argomento con Alfio La Rosa, il presidente della sezione Sicilia. “Già l’anno scorso – ricorda il presidente- eravamo preoccupati per i prezzi in crescita. Quest’anno non possiamo che essere ancor più preoccupati. Temiamo fortemente – conclude La Rosa – che come contraltare alla spiaggia a pagamento, che costa sempre di più, ci siano sempre meno spiagge libere per le famiglie siciliane. Sarebbe gravissimo, perché è vero che la Sicilia è una Regione a fortissima vocazione turistica, ma è anche vero che è abitata da 5 milioni di siciliani che hanno diritto ad andare al mare senza spendere un patrimonio”- ha concluso il presidente di Federconsumatori Sicilia.