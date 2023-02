Caro voli Sicilia, Federconsumatori, “Governo ha un’occasione storica”

La speranza di Federconsumatori è che l'attivazione dell'Osservatorio del prezzo del traffico aereo da e per la Sicilia, sia fulminea, visto il pochissimo tempo a disposizione

“Ogni anno, in occasione delle feste comandante, migliaia di siciliani si scontrano con la durissima realtà: se non hanno pensato (o non hanno potuto farlo) a prenotare con abbondante anticipo un biglietto aereo A/R da e per una delle principali città del nord Italia, allora saranno costretti a pagare cifre spropositate.

Quest’anno, però, il nuovo Governo regionale ha un’occasione unica, che i Governi precedenti non hanno avuto: evitare ai cittadini dell’Isola di subire queste speculazioni“. Così Federconsumatori Sicilia, all’indomani delle dichiarazioni del governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha presentato le novità per combattere il caro voli.

L’osservatorio permanente sul trasporto aereo

“Con la Deliberazione n. 578 del 9 dicembre 2022, infatti, il Governo Schifani ha po-sto le basi per la nascita dell’Osservatorio permanente regionale per il trasporto aereo. Questo osservatorio avrà funzioni di controllo e indirizzo e potrà monitorare le dinamiche del prezzo del traffico aereo da e per la Sicilia, al fine di verificare eventuali speculazioni o distorsioni del mercato, ai danni dei viaggiatori”, si legge in una nota.

“Il Governo Schifani ha la storica occasione di attivare questo nuovo strumento – spiega il Presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – per tutelare i siciliani residenti al nord ma anche il settore turistico siciliano, che di certo non ha vantaggi da una speculazione sul prezzo dei voli. Pasqua è ormai alle porte – aggiunge La Rosa – ma purtroppo l’Osservatorio al momento non risulta operativo”.

La speranza di Federconsumatori è che tale attivazione sia fulminea, visto il pochissimo tempo a disposizione.

I prezzi dei voli sono già in salita

La nostra associazione di tutela dei consumatori, nel frattempo, ha iniziato a monitorare i prezzi dei voli dagli aeroporti del continente (Milano, Roma, Torino, Bologna e Venezia) a quelli siciliani (Palermo e Catania).

“Dalle simulazioni fatte il 14 febbraio, con partenza il 7 aprile e ritorno l’11 aprile, purtroppo si nota già che i prezzi sono in salita: fatta eccezione per i voli da e per Roma, che in me-dia costano ancora 100-150 euro a persona (A/R), quelli dalle altre città costano già alme-no il doppio”.