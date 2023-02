Voli per la Sicilia a Pasqua, 500 euro andata e ritorno da Milano: prezzi già alti a 2 mesi dalle feste

Dopo le polemiche di Natale riecco i rincari dei biglietti aerei per chi vuole trascorrere le feste nell'Isola. Stesse cifre per chi sbarca a Palermo o Catania

A Natale era scoppiata la polemica perché il prezzo dei voli per tornare in Sicilia durante le feste era lievitato. A poco meno di due mesi dalla Pasqua il fenomeno sembra riproporsi. E pur acquistando il biglietto con largo anticipo, il costo è già molto alto, soprattutto se a dover affrontare il viaggio è una famiglia. Un amaro destino che non riguarda solo studenti fuori sede o chi vive al Nord e vorrà trascorrere alcuni giorni con i propri cari, ma che coinvolge anche i turisti che hanno scelto la Sicilia come meta delle loro vacanze.

Se da Milano Linate si vuole raggiungere il Falcone Borsellino di Palermo venerdì 7 aprile, ovvero 2 giorni prima della Pasqua che quest’anno cade il 9 aprile, bisogna mettere in conto una spesa di quasi 200 euro solo per l’andata in classe economy. Il costo può addirittura raggiungere i 260 euro se si sceglie di partire giovedì 6 alle 8 del mattino o alle 19 della sera. Chi decide di tornare il martedì dopo la Pasquetta, ovvero l’11 aprile deve acquistare un biglietto di ritorno che in media, ma è variabile in base all’orario della partenza, supera la somma di 200 euro. Significa che un viaggio di andata e ritorno da Milano a Palermo, durante i giorni di Pasqua, può sfiorare la cifra di 500 euro a persona. Anche se prenotato adesso, con circa due mesi di anticipo.

Se l’alternativa è l’aeroporto di Bergamo e un aereo di una compagnia low-cost, si può spendere circa 250 euro, ma è una cifra a cui bisogna ovviamente aggiungere il costo dei trasporti per arrivare allo scalo di Orio al Serio. I prezzi sono più bassi, in media 100 euro in meno fra andata e ritorno, se la partenza avviene da Roma Fiumicino.

Se si sceglie di raggiungere Catania da Milano, negli stessi giorni, i prezzi non sono certo più bassi. Anzi, con Ita bisogna mettere in conto qualcosa in più, visto che il biglietto prenotato oggi costa in media 50 euro, anche se è una somma variabile in base agli orari.

Caro voli per la Sicilia e polemiche

Durante le vacanze di Natale era scoppiata un’accesa polemica sul costo dei biglietti aerei per raggiungere la Sicilia. Un caso che aveva coinvolto direttamente la Regione che, così come il Codacons, aveva presentato un esposto all’Antitrust contestando il netto aumento dei prezzi e accusando Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita di aver creato un cartello. Ne era scaturita un’istruttoria da parte dell’Authority.