Caro voli Sicilia, tornano a salire i biglietti per l’Epifania: quanto costa volare con Ita e Ryanair

Dopo il lieve calo prima di Natale, registrata l'impennata dei prezzi dei biglietti aerei per raggiungere Roma e Milano, partendo dagli aeroporti di Palermo e Catania

Quanto costa oggi, un biglietto solo andata per andare a Roma o Milano, partendo dagli aeroporti di Palermo e Catania? Se poco prima di Natale, sotto la spinta dei voli aggiuntivi garantiti da Ita Airways tra il 20 e il 24 dicembre i prezzi avevano subito un lieve calo, terminata l’offerta della compagnia di bandiera, i prezzi sono tornati a salire.

Ecco i prezzi dei biglietti aerei disponibili sulle tratte che dalla Sicilia portano a Roma e Milano.

Quanto costa un biglietto Palermo-Roma Fiumicino

Il prezzo dei biglietti aerei che per i voli diretti a Fiumicino in partenza dal Falcone e Borsellino, solo andata, tra il 4 e il 9 gennaio vanno da un minimo di 260 euro in “classe economy”, fino a 500 euro in “superior”. Per la compagnia aerea low cost Ryanair, per lo stesso periodo, offre biglietti che partono da poco meno di 200 euro per arrivare ad una cifra poco sotto i 400 euro.

Quanto costa un biglietto Catania-Roma Fiumicino

Per raggiungere Roma Fiumicino, partendo dall’aeroporto di Catania, i prezzi per la compagnia Ryanair partono da oggi, 4 gennaio 2023, con un prezzo poco sopra i 300 euro, per arrivare al prossimo 9 gennaio 2023, ad un prezzo che va, in base all’orario di partenza, dai 144 euro circa fino ad un massimo di 465 euro.

Da 223 euro, “classe economy” a 496 per la “classe superior”, oggi 4 gennaio 2023, con Ita Airways. Nei giorni successivi i prezzi rimangono simili, arrivando al 9 gennaio si rileva una leggera diminuzione, con Ita i prezzi di un biglietto solo andata Catania-Roma partono da 221 euro, “classe economy”, per arrivare a 396 euro circa, con la “classe superior”.

Quanto costa un biglietto per Milano Linate partendo da Palermo e Catania

Ritornando ad Ita Airways, si spendono più o meno le stesse cifre, per spostarsi da Palermo a Milano Linate, mentre se si parte dall’aeroporto di Catania si risparmia qualcosa, ma la differenza è davvero minima.

Tratta “aggiuntiva” di Ita per l’8 gennaio ma cambia poco per i viaggiatori

Finita l’offerta Ita il costo, i prezzi dei voli in prossimità della Befana, come abbiamo visto, ritornano a salire. Intanto, la compagnia di bandiera Ita fa sapere che, come si legge in un articolo sul Giornale di Sicilia, “per l’8 gennaio Ita ha già aggiunto una frequenza in più per Milano, sia da Palermo che da Catania”.

La speranza di Aeroitalia, il “terzo vettore” contro il duopolio in Sicilia di Ita-Ryanair

Nella guerra alle tariffe e nel duopolio Ita Airways-Ryanair sulle rotte fra la Sicilia e Roma potrebbe spuntare un terzo vettore, tanto che il presidente della Regione, Renato Schifani ha parlato di “trattative a buon punto”.

Nella tratta tra Palermo e la Capitale sembra destinata a insinuarsi Aeroitalia. La compagnia si è già fatta avanti e gode di grandi riguardi al ministero dei Trasporti di Matteo Salvini, sebbene finora non abbia certo mostrato continuità. Si pensi ai voli sospesi, il Trapani-Catania soprattutto, con l’ultimo volo previsto per lunedì 9 gennaio, ma anche quello per Forli, mentre prima ancora era stato cancellato il Trapani-Cagliari.