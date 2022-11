AeroItalia, volo Trapani-Catania verso la cancellazione: ecco i motivi

La tratta Trapani-Catania va verso la cancellazione: la conferma del country manager Sicilia di AeroItalia, Paolo Corona, ai nostri microfoni

Il volo Trapani-Catania, inaugurato da AeroItalia soltanto qualche settimana fa, va verso la cancellazione.

Era il 4 novembre quando, alle ore 7 del mattino, decollava il primo aereo da Birgi direzione Fontanarossa.

Una cinquantina i passeggeri a bordo, eccitati dal poter raggiungere in poco più di mezz’ora le due destinazioni risparmiando del tempo prezioso ed evitando, soprattutto, viaggi “infernali” tramite autostrada e ferrovia.

Tuttavia, la sensazione è che possa essersi trattato soltanto di un’illusione.

La tratta, infatti, non avrebbe avuto il successo auspicato, come confermato ai microfoni del “Quotidiano di Sicilia” dal country manager Sicilia di AeroItalia, Paolo Corona.

“Troppo pochi i passeggeri a bordo”

“Sì, è vero, la tratta Trapani-Catania potrebbe essere cancellata – dichiara Corona – Purtroppo il volo ha sempre avuto pochi passeggeri, per questo si sta pensando di eliminarlo. Domani la direzione di AeroItalia si riunirà per fare delle valutazioni, non è ancora certo ma si sta andando verso la cancellazione: nei prossimi giorni se ne saprà di più con certezza. L’azienda sta pensando, comunque, a sostituire diverse tratte”.

“Il volo – continua Corona – se verrà confermata la rimozione, continuerà a essere disponibile fino al prossimo 9 gennaio 2023. Abbiamo inaugurato da poco la tratta Trapani-Firenze, mentre per quanto riguarda la Trapani-Forlì al momento resta in vigore e non ci sono novità all’orizzonte”.

Prezzi e frequenze della tratta Trapani-Catania con AeroItalia

Il volo Trapani-Catania, attualmente, è previsto ogni lunedì, venerdì e domenica. L’aereo parte la mattina da Birgi, mentre il ritorno è fissato intorno a tarda sera. La durata è di poco più di mezzora.

I prezzi, invece, sono molto variabili: se un last-minute può arrivare a costare sui 100 euro, tentando di prenotare il volo nel mese di dicembre si apre una forbice che va dai 65 ai 150 euro.