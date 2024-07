Caronia, migliorano le condizioni del bimbo caduto in piscina: sospiro di sollievo

Il piccolo sta sempi nonre meglio e le sue condizion sarebbero più giudicate gravi dai medici del Policlinico di Messina

Sono in miglioramento le condizioni del bambino di 4 anni caduto qualche giorno fa in una piscina a Caronia e che ha rischiato di morire annegato. I medici della Terapia intensiva del Policlinico di Messina hanno sciolto la prognosi. Un sospiro di sollievo per i genitori di nazionalità polacca che non si davano pace per quanto avvenuto all’interno di una villa presa in affitto a Caronia per trascorrere le vacanze nel Messinese.

Le condizioni del bimbo non sono più gravi

Il piccolo sta sempre meglio e le sue condizioni non sarebbero più giudicate gravi. Secondo i primi riscontri, lunedì scorso, il bambino di 4 anni sarebbe caduto in acqua mentre giocava a bordo piscina. Immediatamente i familiari si sono accorti del fatto ed è stato soccorso. Il piccolo è stato trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello dove i medici, dopo aver prestato le prime cure, hanno deciso il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. Qui è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, adesso sta meglio.

