Tragedia nel Messinese: 17enne muore dopo essersi tuffato in piscina

Un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in provincia di Messina dopo essersi tuffato in piscina: ipotesi congestione

Terribile tragedia nel pomeriggio in un camping di Piraino, in provincia di Messina. Un ragazzo di 17 anni è deceduto pochi secondi dopo essersi tuffato in piscina: immediati i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione con un defibrillatore.

La ricostruzione

Secondo quanto appreso, il 17enne faceva parte di un gruppo proveniente dalla provincia di Catania. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, che hanno già avviato le indagini, c’è anche quella di un malore legato ad una congestione.

