Si schianta contro la moto del fratello e vola in un dirupo: morto 28enne

Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato violentemente contro la moto del fratello: inutili i soccorsi

Un terribile e beffardo incidente è costato la vita ad centauro di 28 anni, morto dopo essersi scontrato con la moto guidata dal fratello. È accaduto in provincia di Brescia lungo la strada che costeggia il lago di Valvestino. I due motociclisti stavano scendendo sulla provinciale 9 verso Gargnano quando è avvenuto lo schianto che è stato terribile. Il 28enne è caduto nel dirupo che divide la strada dal lago sottostante con un volo di decine di metri.

Chi era la vittima

Era comasco e si chiamava Luca Guastella, il motociclista di 28 anni morto nell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto anche il fratello. Originario di Fino Mornasco, si era trasferito da qualche mese a Como, con la compagna, e lavorava in Svizzera. Nella mattinata era partito con il fratello e altri amici per un giro in moto attorno al lago di Garda. E proprio lungo la strada che da Valvestino scende verso Gargnano è avvenuto l’incidente. Lo sfortunato motociclista è stato sbalzato di sella ed è precipitato per diversi metri nel burrone oltre al guard rail. Le operazioni di recupero del corpo sono state difficoltose.

