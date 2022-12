Caso Denise, ex pm Angioni condannata ad un anno di reclusione

Sotto processo per false dichiarazioni nell'ambito delle indagini sulla scomparsa della piccola di cui si sono perse le tracce nel 2004

L’ex pm Maria Angioni, sotto processo per false dichiarazioni nell’ambito delle indagini sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, la bimba di cui si sono perse le tracce il primo settembre del 2004, è stata condannata ad un anno di reclusione, pena sospesa.

Angioni, secondo il pm Roberto Piscitello avrebbe riferito ai magistrati informazioni false nel corso di un interrogatorio del 3 maggio 2021. Per il pm Piscitello ci sarebbe stata “l’assoluta consapevolezza, sguaiati tentativi di difendersi attivamente, calunnie nei confronti del commissariato di Mazara del Vallo, lettura malevola dei fatti, dolo ingannevole” da parte della ex pm Angioni. La ex magistrata aveva più volte fatto riferimento a presunti depistaggi nelle indagini sul sequestro della piccola Denise.