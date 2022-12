Cassonetti in fiamme e vetrate banche danneggiate, trovate scritte anarchici

L'ipotesi, ancora comunque da accertare, è che i cassonetti dati alle fiamme siano opera dei gruppi anarchici. Indagini dei carabinieri

La A cerchiata e le scritte ”Alfredo libero” (Cospito, ndr) e ”No 41 bis” sono state trovate sulle vetrate delle banche danneggiate la notte scorsa nel quartiere Tuscolano a Roma.

Ipotesi ancora da accertare

L’ipotesi, ancora comunque da accertare, è che i cassonetti dati alle fiamme e gli altri danneggiamenti messi a segno contro le banche tra via Macedonia e via Latina siano opera dei gruppi anarchici. Sono in corso le indagini dei carabinieri.