Catania, 16enne cade rovinosamente tra gli scogli del lungomare: è grave

Doveva essere un pomeriggio di festeggiamenti ma si è trasformato in una tragedia. Un ragazzo voleva festeggiare la fine dell’anno scolastico e l’arrivo dell’estate, ma dopo essersi riunito sul lungomare di Catania insieme ai compagni sedicenni al mare è caduto rovinosamente dagli scogli nei pressi di un lido.

Catania, dinamica ancora da chiarire

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il giovane stesse trascorrendo del tempo con i suoi amici nel momento in cui è avvenuta la caduta. Non si esclude l’ipotesi che stesse cercando di tuffarsi in mare. subito dopo l’incidente sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e una pattuglia di Volanti della Questura.

Ragazzo trasportato in ospedale

I soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo, che è stato poi trasportato d’urgenza al vicino ospedale Cannizzaro. Le sue condizioni di salute sono al momento in fase di valutazione da parte del personale medico.

