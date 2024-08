Catania, aeroporto parzialmente chiuso a causa dell’eruzione dell’Etna

Ridotti anche i voli in arrivo nello scalo di Fontanarossa

Con un comunicato diffuso sui propri canali, l’Aeroporto di Catania Fontanarossa ha disposto la chiusura del settore B1 a causa dell’attività vulcanica in corso. Questa mattina, infatti, l’Etna ha scaricato tutta la propria forza su parte del territorio, con una caduta di cenere vulcanica che ha pochi precedenti nel recente periodo in termini di quantità.

Coinvolta l’area sud-est dei paesi etnei con più rilevanza rispetto alle altre zone del catanese, la cenere vulcanica ha comunque creato disagi anche per lo scalo etneo.

Catania, chiuso il settore B1 dell’Aeroporto di Fontanarossa

Con una nota diffusa sui propri organi ufficiali, l’Aeroporto di Catania Fontanarossa ha annunciato la chiusura temporanea del settore B1, con la riduzione dei voli in arrivo (solo sei l’ora). “In seguito alle attività vulcaniche di questa mattina, l’Unita di crisi ha disposto la chiusura del settore B1 e la riduzione degli arrivi a sei voli all’ora. I passeggeri sono pregati di verificare eventuali con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno nuovi aggiornamenti”.

Etna, eruzione in corso: cenere in enorme quantità a sud-est

Ennesima attività vulcanica in corso per l’Etna, che a partire dall’alba della mattina di domenica 4 agosto ha dato ancora una volta forza di tutta la propria potenza. Copiosa e più voluminosa delle precedenti la caduta di cenere vulcanica in atto nella direzione sud-est, con Santa Venerina, Zafferana e altri paesi etnei dell’area tra i più colpiti.

Dopo alcune ore dall’inizio dell’attività vulcanica, i disagi in corso hanno riguardato anche l’aeroporto di Catania Fontanarossa, già più volte ostacolato dalla cenere dell’Etna nei giorni scorsi. Per il momento, nonostante la caduta di cenere abbia riguardato in maggiore quantità il versante opposto a quello dello scalo etneo, è stata disposta la chiusura parziale, con il settore B1 coinvolto, oltre che la riduzione dei voli in arrivo (solo sei all’ora per il momento).