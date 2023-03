Catania, al Policlinico formazione sui tumori naso-sinusali

Entra nella fase operativa il nuovo il Registro regionale dei tumori naso sinusali e il relativo Centro operativo regionale della Sicilia, istituito con decreto dell’Assessorato regionale alla Salute all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”. Il Centro, presentato da appena qualche settimana, avvia ufficialmente le proprie attività partendo da un corso di formazione a numero chiuso per i propri operatori, rappresentanti del registro tumori della Sicilia e referenti delle Asp isolane che si occupano del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro. Il nuovo registro, che condivide la sede del Registro Tumori Integrato di CT- ME- EN all’interno dell’azienda ospedaliero universitaria, ha come obiettivo quello di costruire un dataset e realizzare report descrittivi e studi di approfondimento con i dati disponibili. Ciò al fine di stimare l’incidenza dei casi, raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad agenti correlati al rischio di tumore naso sinusale, valutare la rilevanza della esposizione a fattori di rischio occupazionale e costruire studi analitici ed epidemiologici.

Giovedì 9 e venerdì 10 marzo formazione all’Hotel Nettuno

Domani, giovedì 9 e venerdì 10 marzo, i 50 corsisti saranno impegnati in una due giorni in “full immersion” all’Hotel Nettuno di Catania, sul tema “i sistemi di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali: metodi per la ricerca attiva e gestione dell’intervista”.