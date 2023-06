Catania, al Policlinico recupero e rieducazione post ictus cerebrale

Screening gratuiti dedicati ai soggetti siciliani affetti da ictus cerebrale in fase cronica, al fine di ridurre le disabilità conseguenti

Screening gratuiti dedicati ai soggetti siciliani affetti da ictus cerebrale in fase cronica, al fine di ridurre le disabilità conseguenti ed evitarne l’aggravamento. Al Policlinico “Rodolico” prenderà il via, lunedì prossimo, la “settimana di prevenzione delle disabilità funzionali secondarie alla ipomobilità nell’ictus”, in programma dal 26 giugno a sabato 1 luglio.

L’iniziativa è promossa dalla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università di Studi di Catania con il relativo Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’AOUP “G. Rodolico – San Marco” (diretti da Michele Vecchio), l’Unità Operativa di Educazione alla Salute dell’azienda e il coinvolgimento delle Unità Operative Complesse di Recupero e Rieducazione Funzionale dei Policlinici Universitari “Giaccone” di Palermo e “G. Martino” di Messina.

Per una settimana le tre aziende offriranno visite e screening gratuiti. Al Policlinico di Catania i servizi verranno effettuati nei locali del Centro, nel padiglione 1, piano -2, previa prenotazione.

Ecco come prenotare lo screening al Policlinico

Gli screening serviranno a valutare attentamente gli “esiti motori” e “cognitivi” successivi all’ictus, al fine di attuare adeguate strategie riabilitative e preventive per il recupero delle funzioni motorie e cognitive del paziente, anche dopo mesi o anni dal verificarsi dell’evento.

I disordini del movimento e della postura, nei soggetti con capacità motorie ridotte, infatti, sono tra le complicanze croniche più frequentemente osservate e vanno incontro ad un netto peggioramento correlato alla ipomobilità.

Prenotazioni tramite mail all’indirizzo fisioterapiarodolico@policlinico.unict.it o al numero di telefono 095/3782702 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 13.