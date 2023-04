Catania, armi nascoste in valigia: due denunce in aeroporto

I rafforzati controlli effettuati nelle festività pasquali, da personale in servizio presso l’aerostazione di Catania, hanno fatto sì, che venissero individuate delle armi all’interno di bagagli di due passeggeri, in due distinti episodi. Un giovane nell’effettuare i controlli di sicurezza al fine di accedere all’interno della sala partenze, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 cm. L’arma è sequestrata mentre, il possessore, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

In un secondo episodio, un altro giovane di nazionalità romena, è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo “Revolver del XIX secolo”, nascosta all’interno del bagaglio stivato, anch’essa sequestrata ed il giovane deferito in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria.