Catania Beach Soccer, al via la nuova stagione. Bosco: “Abbiamo alzato l’asticella”

Grande attesa, inoltre, per il ritorno in Euro Winners Cup, la Champions League del beach soccer, in programma in Portogallo dal 9 al 16 giugno

Il Catania Beach Soccer si presenta con rinnovato entusiasmo ai nastri di partenza della nuova, imminente, stagione. Lo spettacolo del calcio su sabbia tornerà già nel fine settimana con le prime tappe di campionato e con la finale di Supercoppa, che vedrà impegnato proprio lo storico sodalizio rossazzurro – tra i più titolati nel panorama nazionale in virtù della vittoria di 2 scudetti, 6 Coppe Italia e 6 Supercoppe – contro i campioni d’Italia di Viareggio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Grande attesa, inoltre, per il ritorno in Euro Winners Cup, la Champions League del beach soccer, in programma in Portogallo dal 9 al 16 giugno. Ieri la presentazione della squadra alla stampa e alla città, alla presenza dei vertici dirigenziali e federali, oltre che dei rappresentanti istituzionali. Un’occasione per ripercorrere la storia della società, che festeggia nel 2024 il suo ventesimo anno di attività, ma anche per parlare dei progetti su cui sta lavorando il gruppo guidato dal presidente Giuseppe Bosco. Tra questi un ruolo primario ha, senza dubbio, quello che vede protagonisti i giovani, le nuove leve di uno sport che continua ad affascinare e crescere sempre di più. Proprio in questi giorni, infatti, la società rossazzurra ha organizzato una serie di stage, rivolti agli under 11-13 e 15-17, che hanno riscosso particolare successo. Ed è proprio questo il tema evidenziato con maggiore attenzione da Lino Gurrisi, presidente della Figc catanese che ha voluto sottolineare: “L’importanza di coinvolgere i giovani e di portare il beach soccer nelle scuole”.

Sergio Parisi, assessore allo Sport del Comune di Catania, si è invece voluto soffermare sull’evoluzione costante della squadra e del movimento e sul forte legame con la città: “Quanto fatto in questi vent’anni – ha detto – è stato molto importante. Soprattutto dal punto di vista comunicativo c’è stata una crescita importante, che ha portato la città di Catania sotto i riflettori sul piano nazionale”.

Un binomio inscindibile, quello con la città dell’elefante, che si è rafforzato proprio nelle scorse settimane, con la nascita dell’iniziativa “Lo sport per Catania” che ha unito dieci sodalizi cittadini (oltre al team del presidente Bosco ne fanno parte anche Meta Catania, Nuoto Catania, Alfa Basket, Catania Elephants, Città di Melilli, Ekipe Orizzonte, Polisportiva canottieri Catania, Etna Padel e Triscelon) accomunati dall’appartenenza all’associazione Catania Rossazzurra dell’avvocato Enzo Ingrassia, sotto l’egida di un brand importante, quello dell’imprenditore Francesco Russo Morosoli.

Catania Beach Soccer, l’intervento di Giuseppe Bosco

A tirare le somme e a suonare la carica in vista della prossima stagione è stato, ovviamente, il presidente Bosco: “Siamo cresciuti in maniera esponenziale e, oggi, questa società annovera professionisti importanti in ogni ambito. Da parte mia c’è tanto orgoglio, ma anche tanta responsabilità nel portare avanti e ‘comunicare’ questo sport”. A tal proposito il numero uno rossazzurro ha voluto rimarcare il ruolo di quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla gloriosa storia ventennale della società. Tanto l’entusiasmo in vista del ritorno sulla sabbia, con tre giorni al cardiopalma: il 31 maggio e l’1 giugno le sfide di campionato contro Sambenedettese e Lamezia, il giorno successivo la finale di Supercoppa. E poi la tappa siciliana per la disputa della Coppa Italia, tappa che quest’anno per la prima volta non sarà ai piedi dell’Etna ma a Messina: “Quest’anno saremo lontani da Catania, per volere della federazione che – ha spiegato Bosco – ci ha chiesto di organizzare una tappa altrove. Ringrazio la città di Messina che ci ha accolto, lì disputeremo la Coppa Italia, quel trofeo vinto in cinque delle ultime sei edizioni”.

“Come sempre – ha proseguito il presidente – l’obiettivo è quello di vincere, in tutte le competizioni che ci vedono protagonisti. Quest’anno, dopo cinque anni, torneremo a disputare anche l’Euro Winners Cup e c’è tanta voglia di scendere in campo. Rispetto all’anno scorso abbiamo alzato l’asticella, sia dal punto di vista della squadra che dello staff tecnico e della società. Abbiamo lavorato per migliorare ciò che non è andato lo scorso anno”. E infine un accenno al tema strutture, cruciale in un territorio come quello siciliano: “Siamo sempre in costante contatto e in collaborazione con il Comune e con l’assessore Parisi, il nostro obiettivo resta sempre quello di costruire una struttura permanente che ospiti il beach soccer ma anche altri eventi e che sia un punto di riferimento per la città”.