Stage Poste Italiane 2024 per avvocati praticanti, ecco come partecipare

Diverse le città a disposizione per i tirocini dedicati ai praticanti

Il gruppo Poste Italiane ha messo a disposizione dei nuovi stage per praticanti avvocati, a cui è possibile candidarsi con laurea magistrale in Giurisprudenza, entro il 31 Marzo 2024.

Stage Poste Italiane 2024, come funziona lo stage

I tirocini di Poste Italiane per praticanti avvocati saranno dunque effettuati a Roma, Napoli, Bologna, Cagliari, Catanzaro e Venezia, presso la Funzione di Affari Legali. Prevede un rimborso spese mensile di euro 600,00 lordi. Gli stage dureranno 6 mesi e non andranno oltre 12 mesi. Il tirocinio prevede inoltre l’affidamento dei praticanti avvocati alla Funzione Affari Legali operante nel territorio, in affiancamento e sotto la supervisione di altri avvocati.

Stage Poste Italiane 2024, il lavoro da svolgere

Il tirocinio prevede l’affidamento dei praticanti avvocati alla Funzione Affari Legali operante nel territorio, in affiancamento e sotto la supervisione degli avvocati facenti parte della sopra citata Funzione e regolarmente iscritti presso l’Elenco Speciale “Ente Poste Italiane”, istituito presso il Consiglio dell’Ordine.

Stage Poste Italiane 2024, come candidarsi

Coloro che intendono candidarsi per i suddetti tirocini in Poste Italiane, possono farlo attraverso questa pagina. Per eventuali richieste relative agli stage, è possibile inviare una mail a: supprec@posteitaliane.it

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI