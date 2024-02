Assunzioni Poste Italiane 2024 per diplomati: ecco come candidarsi

È possibile presentare la propria candidatura fino al 30 Giugno 2024

Il Gruppo Poste Italiane ha annuncia l’apertura di nuove posizioni a tempo determinato per addetti alla logistica per l’anno 2024. Si tratta di un concorso rivolto in modo particolare ai diplomati. Una grande opportunità per coloro che desiderano avviare o progredire la propria carriera nel settore logistico. È possibile presentare la propria candidatura fino al 30 Giugno 2024.

Assunzioni Poste Italiane 2024, le posizioni disponibili

SDA Express Courier, parte del Gruppo Poste Italiane, cerca addetti alla logistica interessati a un’esperienza operativa nel settore del corriere espresso. Le attività includono la gestione di operazioni di magazzino come il picking, il carico/scarico delle merci, operazioni di logistica, movimentazione e processamento della merce, assicurando il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi. Le posizioni sono principalmente disponibili nelle regioni del Centro-Nord Italia, includendo località come Landriano, Piacenza, Milano e Bologna.

Assunzioni Poste Italiane 2024, requisiti richiesti per l’assunzione

I candidati devono essere in possesso di un diploma con votazione minima di 70/100, disponibili a lavorare su turni (soprattutto notturni), e devono dimostrare collaborazione, spirito di squadra, flessibilità, e voglia di mettersi in gioco.

Assunzioni Poste Italiane 2024, come candidarsi

Per candidarti, dovrai seguire il processo di selezione specificato da SDA Express Courier, normalmente accessibile tramite il loro sito web ufficiale o le piattaforme di ricerca lavoro. È importante preparare un CV aggiornato e una lettera di presentazione che rifletta i requisiti richiesti per la posizione.

