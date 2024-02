Concorso Formez PA 2024, 55 assunzioni: il bando, i requisiti e come partecipare

Contratto di lavoro a tempo determinato: ecco tutti i dettagli contenuti nel bando.

Concorso Formez PA 2024: il Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni indice una procedura di selezione per prova scritta e colloquio per assumere 55 unità con contratto di lavoro a tempo determinato.

Le risorse, a seguito del concorso pubblico, saranno da inquadrare con il profilo professionale C1.

Concorso Formez PA 2024: il bando e i profili cercati

Questi i profili ricercati dall’azienda specializzata nella formazione per l’ammodernamento della pubblica amministrazione:

COD 01 Esperto formazione in presenza ed e-learning – 15 risorse

Concorso Formez PA, le sedi di lavoro

Il concorso mira alla sezione di 55 risorse per i seguenti progetti:

“Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA” a valere sul PNRR e il Next Generation EU;

e per l’innovazione della PA” a valere sul PNRR e il Next Generation EU; “Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche”;

da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche”; “Innovazione organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane “;

“; “La gestione strategica delle Risorse umane per creare Valore Pubblico“.

Il contratto sarà full time a tempo determinato e le sedi di lavoro saranno Roma e Napoli. Il bando è disponibile sul sito ufficiale di Formez.

Requisiti per l’ammissione

Per partecipare al nuovo concorso Formez PA 2024 – a prescindere dal profilo di candidatura – si devono possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o in uno degli Stati dell’Ue, essere familiare dei cittadini di uno degli Stati Ue senza cittadinanza ma con diritto di soggiorno o essere cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE o con status di protezione sussidiaria o di rifugiato.

Per i cittadini non italiani, serve un livello di conoscenza della lingua italiana di livello certificato minimo C2 sia parlato che scritto (secondo il QCER, Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue);

Godere dei diritti civili e politici;

Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego in una PA per persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione, decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Idoneità fisica all’impiego;

Non aver avuto precedenti contratti di lavoro subordinato con il Formez PA, anche non continuativi;

Per ciascun profilo ricercato dalla Formez PA, poi, ci sono requisiti specifici.

COD 01: laurea triennale o magistrale;

COD 02: Laurea triennale di classe L-14, L-16, L-33, L-36 o titoli equiparati; Laurea magistrale in LMG01 (Giurisprudenza), LM-56, LM-62, LM-63 o titoli equiparati;

COD 03: laurea triennale L-18, L-33, L-35, L-41 o titoli equiparati; Laurea Magistrale in LM-16, LM-40, LM-56, LM-77, LM-82, LM-83 o titoli equivalenti;

COD 04: Laurea Triennale o magistrale;

COD 05: Laurea Triennale o magistrale;

COD 06: Laurea Triennale in L-8, L-9, L-30, L-31, L-35 o titoli equiparati; Laurea Magistrale: LM-17, LM-18, LM-26, LM-27, LM-28; LM-29, LM-32, LM-40, LM-44, LM-66, LM-91 o titoli equiparati;

COD 07: Laurea triennale in L-18, L-33, L-41 o titoli equiparati; Laurea magistrale: LM-16, LM-31, LM-56, LM-77, LM-82, LM-83 o titoli equiparati.

Servirà aver realizzato almeno un’esperienza professionale della durata minima di sei mesi svolta dall’1 gennaio 2017 fino alla pubblicazione dell’Avviso (21 febbraio).

La scadenza e come partecipare

Per partecipare al Concorso Formez PA 2024 c’è tempo dal 21 febbraio al 3 marzo. La domanda va presentata esclusivamente online accedendo al portale inPA con SPID/CIE/CNE/eIDAS e inserendo il CV e tutte le informazioni richieste.

Concorso Formez PA 2024, le prove d’esame e cosa studiare

Ci saranno una prova scritta e una orale.

Prova scritta : 50 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 60 minuti su capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, Conoscenza del contesto istituzionale di riferimento, lingua inglese e competenze digitali di base + 10 quesiti situazionali “relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo”.

: 50 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 60 minuti su capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, Conoscenza del contesto istituzionale di riferimento, lingua inglese e competenze digitali di base + 10 quesiti situazionali “relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo”. Prova orale.

