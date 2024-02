Debiti pubblica amministrazione, Catania al terzultimo posto: Napoli fanalino di coda

Secondo l'indagine del centro studi Enti Locali in Sicilia le altre città che hanno sforato il limite dei 30 giorni sono state Trapani e Ragusa

Da una indagine del centro studi Enti Locali è stato accertato che le pubbliche amministrazioni dei capoluoghi di provincia del Sud impiegano mediamente un mese in più di quelli del centro-nord a saldare i propri debiti. Un dato importante se si tiene in considerazione che Catania è al terzultimo posto in classifica, con il pagamento di una fattura che avviene in media a 66,77 giorni dalla ricezione.

Si tratta di un gap non indifferente che fa comunque registrare un miglioramento rispetto al 2022, ovvero a quando nel catanese la media di un pagamento si aggirava intorno a 70,55 giorni. A Palermo l’ultimo studio parla di una media di 65,4 giorni di tempo per il pagamento di una fattura

Napoli fanalino di coda

Secondo l’indagine del centro studi Enti Locali in Sicilia le altre città che hanno sforato il limite dei 30 giorni sono state Trapani e Ragusa, mentre all’ultimo posto di questa speciale graduatoria si trova Napoli con una media di 173 giorni. A distinguersi positivamente sono stati i comuni di Pordenone, Padova e Grosseto, che in poco più di 8 giorni hanno completamente saldato i loro debiti.