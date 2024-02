Ennesimo furto con spaccata nella notte

Ennesimo furto a Palermo. La scorsa notte dei ladri hanno sfondato l’ingresso della drikeria Bollicine, situata in piazza Rivoluzione. Gli autori dopo aver sfondato la vetrina con un masso o un grosso martello hanno portato via denaro, bottiglie di vino e liquori. Al momento sono in corso delle indagini da parte della Polizia per risalire ai colpevoli.