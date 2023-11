Anci Sicilia a Governo regionale: “Necessarie più risorse per Enti locali”

"Abbiamo richiamato l’attenzione del Governo regionale sulla necessità di prevedere specifiche risorse finanziarie".

“Abbiamo richiamato l’attenzione del Governo regionale sulla necessità di prevedere specifiche risorse finanziarie che compensino il sovracosto dell’energia elettrica e il sovrapprezzo sul conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica e dell’organico negli impianti di compostaggio”. A dirlo sono Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia, dopo l’audizione in commissione Bilancio alla presenza dell’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone.

Gli appunti fatti al governo regionale

“È stata inoltre ribadita l’urgenza di incrementare le risorse da destinare al ricovero dei disabili psichici e dei minori – aggiungono -, alle donne vittime di violenza, per assicurare il trasporto degli alunni, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità e per la lotta al randagismo, evitando che le stesse gravino sui trasferimenti ordinari di parte corrente”. Per Amenta è “indispensabile una riforma dei criteri di riparto dei fondi di parte corrente destinata agli Enti locali, basata su un sistema di perequazione che tenga conto delle capacità fiscali dei territori, dei fabbisogni standard e dei livelli essenziali di prestazione”.