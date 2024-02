Assunzioni Poste Italiane 2024 per laureati in Ingegneria ed Economia: ecco come partecipare

Le candidature vanno inviate entro il 31 marzo 2024

SDA Express Courier, parte del prestigioso Gruppo Poste Italiane, è alla ricerca di personale da assumere a tempo indeterminato per quanto riguarda il settore della Logistica e Supply Chain. Le assunzioni sono rivolte nello specifico a candidati laureati in Ingegneria o Economia, con una forte passione per il settore logistico. La posizione richiede la copertura di diverse sedi italiane sedi tra cui Roma, Landriano, e Bologna, mentre le candidature vanno inviate entro il 31 marzo 2024.

Assunzioni Poste Italiane 2024: il Iavoro da svolgere

I selezionati contribuiranno allo sviluppo di soluzioni per la crescita tecnologica del business, saranno coinvolti nell’implementazione di progetti per il miglioramento continuo degli impianti logistici e dei processi operativi con un approccio Lean, e parteciperanno all’integrazione dei servizi di warehousing per offrire una gestione end-to-end dell’intera supply chain.

Questa posizione offre la possibilità di ricoprire diversi ruoli all’interno degli hub di corriere espresso, come Logistic Engineer, Back Office Specialist, Warehousing Specialist, favorendo lo sviluppo di soluzioni innovative e su misura per le aziende partner, con ampie possibilità di crescita professionale in un settore chiave per l’economia e la logistica globale.

Assunzioni Poste Italiane 2024, titoli di studio e competenze

I candidati devono avere una laurea in Ingegneria o Economia, conoscenze tecniche in ambito Lean Manufacturing per l’analisi e l’ottimizzazione di processi logistici, e una conoscenza avanzata di Excel. Sono preferenziali la frequenza di un master specialistico in logistica/supply chain, la conoscenza di applicativi specialistici del settore, e una precedente esperienza, anche breve, nel mondo logistico o dei trasporti

Assunzioni Poste Italiane 2024, come partecipare

Gli interessati alle assunzioni Poste Italiane, possono candidarsi da questa pagina riservata alle posizioni aperte, selezionando l’offerta di lavoro dedicata a consulenti finanziari e inviare il cv tramite l’apposito form online. Dalla pagina dedicata alle selezioni in corso del Gruppo è possibile, inoltre, prendere visione di tutte le posizioni aperte al momento e inviare la candidatura online, mentre eventuali news saranno pubblicate sul sito ufficiale Poste Italiane.

