Falso avvocato vince 26 cause senza avere laurea in giurisprudenza: “Un talento naturale”

Un uomo è stato capace di vincere ben 26 cause legali senza essere forgiato dal titolo in giurisprudenza: l'assurda vicenda

L’avvocato del diavolo…senza laurea.

Giocando sul titolo dell’indimenticabile film con Al Pacino, si può riassumere così l’incredibile vicenda di un uomo capace di vincere ben 26 cause legali senza essere forgiato dal titolo in giurisprudenza.

Un truffatore con un talento naturale, evidentemente, finito pochi giorni fa in manette e protagonista di un caso salito alla ribalta in tutto il mondo.

La storia del falso avvocato

L’uomo che esercitava in Kenya sotto il nome di Brian Mwenda aveva rubato l’identità di un vero legale chiamato Brian Mwenda Ntwiga..

Il “falso avvocato” ha vinto tutte le 26 cause in vari tribunali kenioti, nonostante non avesse alcuna formazione legale, secondo quanto riferiscono i media locali. Ma com’è riuscito a fare ciò? Il truffatore si sarebbe introdotto nel portale della Law Society of Kenya (l’equivalente dell’Ordine degli avvocati) e avrebbe manomesso i dettagli dell’account di un uomo con il suo stesso nome, prima di caricare la propria foto e affermare di avere una formazione in giurisprudenza.

Il “vero” Brian Mwenda Ntwiga ha contattato l’LSK dopo che non è riuscito ad accedere al suo account e si è reso conto che alcuni dettagli erano stati modificati. “Il 5 agosto 2022, Brian Mwenda Ntwiga è stato ammesso all’Ordine degli avvocati e il suo indirizzo e-mail corretto è stato catturato e un account è stato aperto per lui nel portale Advocates», ha affermato l’LSK in una nota.

Il vero avvocato Brian Mwenda Ntwiga, intervistato dal Daily Mail, ha spiegato che “solo fino a settembre 2023, quando ha tentato di accedere al sistema e attivare il suo profilo con l’intenzione di richiedere il certificato di praticante, si è reso conto che non poteva accedere al suo portale LSK». Anche la filiale di Nairobi della LSK ha scritto su X: “La filiale desidera informare tutti i membri della società e del pubblico che BRIAN MWENDA NJAGI non è un avvocato dell’Alta Corte del Kenya, dai registri della società, né lo è un membro della Sezione”.