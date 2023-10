Uomo truffa 45enne di Capaci e si finge avvocato

Un uomo si è presentato a una 45enne di Capaci dicendo di essere un avvocato e che il figlio era in carcere.

Ennesima truffa in Sicilia. Un uomo si è presentato a una 45enne di Capaci dicendo di essere un avvocato e che il figlio era in carcere in quanto rimasto coinvolto in un incidente. Il soggetto ha aggiunto di aver bisogno di soldi per la cauzione e per farlo uscire fuori dalla prigione. La donna, presa alla sprovvista, ha consegnato circa 16mila euro (contanti e gioielli) e il falso legale è andato via. Si è consumata così la truffa ai danni della malcapitata.