Catania, il caso Portoghese in Commissione Affari Istituzionali: quale futuro per la città?

La città di Catania nuovamente nella bufera per la nomina "irregolare" del Commissario Portoghese. Martedì il caso arriva in Commissione.

La città di Catania rischia di trovarsi nuovamente senza una guida in vista delle prossime elezioni Amministrative.

A generare l’ennesimo terremoto tra i corridoi di Palazzo degli Elefanti è la notizia secondo la quale l’attuale Commissario Straordinario Federico Portoghese – nominato nell’estate 2022 da Nello Musumeci in sostituzione del sindaco dimissionario Salvo Pogliese – non avrebbe i requisiti per ricoprire la carica.

Secondo l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, professori universitari, ricercatori e dirigenti delle Università statali non potrebbero essere nominati come commissari di Enti locali nell’Isola.

Caso Portoghese, martedì in discussione in Commissione

Il caso Portoghese verrà discusso martedì 17 gennaio alle ore 15 nel corso della riunione della Commissione Parlamentare Affari Istituzionali della Regione Siciliana, così come annunciato in queste ore da Giuseppe Castiglione, capogruppo all’Ars di Popolari e Autonomisti.

La difesa di Portoghese: “Ho le carte in regola”

Dal suo canto, Federico Portoghese si difende e ribadisce come la sua nomina a Commissario Straordinario di Catania sia pienamente regolare. Contattato da QdS.it, il Commissario sottolinea di essere “un dirigente pubblico in quiescenza come prevede la normativa” e, pertanto, abile a ricoprire la carica.

“Mi domando perché non sia emerso quando sono stato nominato alla Città metropolitana, nel febbraio 2022. Salta fuori dopo ben due decreti“, ha aggiunto Portoghese.

Adesso, però, occorre fare piena luce. Con la possibile rimozione dell’attuale “traghettatore”, Catania verrà nuovamente spogliata dei suoi vertici istituzionali. E, come se non bastasse, non è ancora stata resa nota la data nella quale i cittadini potranno andare finalmente al voto per designare un nuovo sindaco.