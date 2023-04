“Catania città più pericolosa d’Italia”, il servizio tv choc: viaggio tra violenza e degrado

Catania città violenta e prigioniera del degrado, fa discutere il servizio televisivo andato in onda ieri sera su Rete 4.

A Catania “la violenza è all’ordine del giorno”. Lo sottolinea un servizio andato in onda ieri sera su Rete 4 nel corso della trasmissione televisiva “Fuori dal Coro” condotta da Mario Giordano.

Il reportage del programma Mediaset si apre con il racconto dell’ultimo episodio violento che è avvenuto nei giorni scorsi a Librino, quando un giovane di 33 anni ha deciso di sparare e barricarsi in casa.

Catania tra le città più violente d’Europa

Una contingenza avvenuta proprio mentre la troupe televisiva si trovava in città “per documentare il pericolo che regna nelle strade” a seguito della classifica, stilata da Numbeo, che posiziona Catania al primo posto in Italia tra le città più violente e al terzo posto in Europa.

“Episodi come questo non sono una rarità a Catania”, commenta il cronista Andrea Ruberto. “Quello di Librino non è un caso isolato, basta spostarsi di pochi chilometri per ritrovare degrado e abbandono“, viene detto ancora nel servizio televisivo, con le telecamere che si spostano nel quartiere di San Berillo, definito “uno dei punti più caldi della città”.

Prostitute, spacciatori e pericoli continui

“Queste strade – viene sottolineato ancora – pullulano di prostitute e spacciatori a ogni ora del giorno e della notte. Nel quartiere regna l’insicurezza”.

Nel corso del servizio viene fatta menzione anche della violenza dilagante tra le ore notturne, lungo le strade della movida etnea “quando basta nulla per fare scoppiare la rissa e fare scorrere il sangue“. Diverse anche le testimonianze di commercianti, rappresentanti di associazioni e cittadini che si sono definiti “terrorizzati” a causa del caos senza controllo in città.