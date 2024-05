Catania, concorsi al Comune, opposizioni insorgono. Lombardo: “Polemiche sterili”

Pd e M5s chiedono di “rinviare il bando a dopo le elezioni”, l’assessore replica

Assunzioni in tempo di elezioni. Fa discutere le opposizioni il bando dell’amministrazione comunale per reclutare personale da assumere a tempo indeterminato. A scatenare la polemica sono i rappresentanti di Partito democratico e Movimento 5 Stelle che in una nota denunciano quello che definiscono un “equivoco politico” che andrebbe evitato.

“Dai recenti lavori portati avanti nelle commissioni consiliari, apprendiamo che a breve, presumibilmente la prossima settimana, verranno pubblicati i primi due bandi per l’assunzione di 80 agenti di polizia locale e 28 istruttori tecnici a tempo indeterminato, con costi totalmente a carico dell’Ente – denunciano le opposizioni a Palazzo degli Elefanti -. Un’anomalia, se consideriamo il fatto che il comune di Catania non è uscito dal dissesto – continuano evidenziando come “Sempre nel mese di giugno, verrà pubblicato un altro bando per l’assunzione di 16 tecnici istruttori categoria C e 4 funzionari contabili, sempre con costi a carico dell’ente”.

Pd e Cinque stelle sostengono che l‘assunzione degli 80 agenti non avrebbe nulla a che vedere con quello dei 90 agenti “che verrà bandito successivamente, dove i costi del personale sono a carico dello Stato per due anni – dicono -. Pertanto, ci piacerebbe comprendere con quali risorse la nostra amministrazione in dissesto pagherà questi futuri dipendenti e auspichiamo che l’amministrazione rimandi la pubblicazione del bando a dopo le elezioni europee, per evitare ogni forma di equivoco politico che potrebbe alimentare molti dubbi sulla selezione del personale”.

L’intervento di Viviana Lombardo

Domande alle quali replicano l’assessora comunale al Personale, Viviana Lombardo nonché il capogruppo di Fratelli d’Italia, Daniele Bottino. “Resto veramente male – commenta Viviana Lombardo: qui si critica il fare. Stiamo facendo dei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di vigili urbani che servono come l’ossigeno in città, e lo facciamo dopo 34 anni. Ogni giorno che passa senza questo personale – prosegue la componente della Giunta Trantino – si traduce in disservizi per i cittadini perché abbiamo una carenza di organico importantissima”.

Le parole di Bottino sulla vicenda

Parla di sciacallaggio politico, Lombardo alle cui parole si aggiungono quelle di Bottino. “Si tratta di polemiche sterili di fronte a un problema reale”, sottolineano i due che evidenziano anche come il bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni avrà comunque una scadenza successiva alle elezioni Europee.

Lombardo e Bottino si soffermano poi sull’urgenza di avere nuovo personale, come evidenziato più volte non soltanto dal sindaco Enrico Trantino, ma da qualsiasi rappresentante dell’amministrazione, impossibilitato di fatto a lavorare serenamente. “La polizia locale che sarà selezionata – continuano – non si occuperà soltanto di viabilità, ma anche di commercio, sicurezza urbana, ambiente. Inoltre – insiste l’assessora Lombardo – saranno assunte figure necessarie, come geometri e ingegneri: tecnici che ci consentiranno di espletare tante pratiche, anche per dare risposte ai cittadini”.

Insomma, la polemica sarebbe sterile così come anche le questione sollevate dalle opposizioni relative alla copertura economica delle assunzioni. “Non comprendo cosa intendono quando parlano di bilancio – conclude Lombardo. Questo è stato approvato dal consiglio comunque il 29 aprile e le risorse sono previste nel documento approvato”.