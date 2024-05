Nuove assunzioni con MSC Technology, come presentare la candidatura

Il marchio cerca di assumere candidati con una forte formazione accademica

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative in un settore dinamico e ricco di stimoli, MSC Technology, braccio destro di MSC, mette periodicamente a disposizione delle nuove posizioni aperte per gli appassionati del settore.

MSC Technology, requisiti e profili ricercati

I requisiti per le posizioni di lavoro variano a seconda del ruolo. Tuttavia, in generale il marchio cerca di assumere candidati con una forte formazione accademica e/o esperienza nel campo in cui si candidano. È anche importante avere una buona conoscenza della lingua inglese.

I candidati devono anche avere competenze trasversali come la capacità di lavorare in team, di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e di pensare in modo creativo. Inoltre, specifiche competenze tecniche possono essere richieste a seconda del ruolo.

Tenendo conto che le offerte di lavoro variano in base alle esigenze dell’azienda, di solito i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Sviluppatori software

Ingegneri del software

Esperti in cybersecurity

Project Manager

Business Analyst

Esperti in cloud computing

Specialista in UX/UI

MSC Technology, come candidarsi

Gli interessati, a partecipare alle assunzioni, possono visionare la pagina dedicata alle posizioni aperte dell’Azienda, e conseguentemente candidarsi con il caricamento del proprio curriculum.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI