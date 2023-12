Catania, controlli polizia a esercizi pubblici: sanzionati due locali

Pesanti multe ai gestori causa gravi carenze igienico sanitarie e assenza di autorizzazioni

I poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura di Catania – insieme al personale dell’ASP Igiene Pubblica, ASP Veterinari e ASP SPRESAL – hanno eseguito alcune verifiche all’interno di diversi esercizi commerciali della città con l’obiettivo di verificare le regolarità nella gestione. Ciò affinchè specialmente i locali che somministrano alimenti e bevande si attengano alle specifiche normative previste a tutela della salute dei clienti.

Multe salate

Gravi le carenze igienico-sanitarie, riscontrate, nel corso dell’ispezione del personale dell’ASP Igiene Pubblica, in un ristorante del centro. Ad attirare l’attenzione soprattutto i luoghi particolarmente sporchi con la presenza di suppellettili e mobili arrugginiti. La particolare gravità di tali rilievi, riscontrata dal personale dell’ASP, ha determinato la sospensione dell’attività del laboratorio/cucina. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di mille euro.

Nessuna autorizzazione

Durante un altro controllo, in un esercizio di vicinato che dovrebbe vendere solo per asporto, i poliziotti hanno rilevato la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti seduti ai tavolini. Per il titolare è inoltre scattata la sanzione amministrativa di mille euro in quanto una porzione del locale era stata adibita a deposito di alimenti senza l’autorizzazione necessaria. Le verifiche fatte, unitamente al personale dello SPRESAL, hanno permesso infatti di verificare la presenza di un soppalco non autorizzato adibito a deposito di alimenti. Per tale motivo è stata contestata una sanzione amministrativa di euro 1800 ai sensi dell’art. 64 della legge 81/08.

Da appurare mancanza o meno di SCIA

Alla luce di quanto accertato, il titolare è stato invitato a presentarsi presso l’ufficio di Polizia allo scopo di accertare se la trasformazione dell’attività da esercizio di vicinato a esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sia accompagnata dalla necessaria SCIA. Qualora venisse accertata la mancanza della documentazione richiesta, sarà applicata una sanzione amministrativa di 5mila euro ai sensi dell0art. 64 della legge 59/2010.