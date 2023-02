Catania, il boschetto della Playa diventa una discarica, la video denuncia del M5S

Nelle immagini apparse in un video pubblicato dal pentastellato sul proprio profilo Tiktok, si vedono enormi cumuli di asfalto abbandonato all'interno dell'area verde a Catania.

Una vera è propria discarica abusiva, dentro il boschetto della Playa, cosi almeno quello che ha raccontano in una video denuncia lanciata sui social dal capogruppo del Movimento 5 Stelle di Catania, Graziano Bonaccorsi.

Paradiso per gli amici a 4 zampe, per gli amanti delle passeggiate e dell’attività fisica e chiunque decida di trascorre delle ore al boschetto della Playa a Catania, anziché godersi il verde dovrà invece fare i conti con i resti di materiale di scarto delle strade etnee, lasciato li, in attesa di essere rimosso. Forse.