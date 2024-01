Catania, doppio tamponamento in Tangenziale direzione Siracusa: traffico in tilt

Lungo il ponte di Misterbianco, in tangenziale, si è verificato un doppio incidente che ha mandato il traffico in tilt

Subito incidenti nelle prime ore di questa mattina, lungo la Tangenziale di Catania.

Nei pressi del ponte di Misterbianco, in direzione Siracusa, si è verificato infatti un doppio tamponamento che ha coinvolto tre veicoli.

Non risultano feriti: traffico in tilt

Al momento non risulta la presenza di feriti. Certo è invece che lunghe code e rallentamenti sono già in corso in Tangenziale, con il traffico letteralmente in tilt.

(Foto: pagina FB Tangenziale di Catania)