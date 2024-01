Drammatico incidente stradale tra due Fiat: muore 25enne

Sul posto oltre ai sanitari e ai militari dell'Arma sono intervenuti anche i vigili del fuoco

Uno scontro frontale violentissimo, tale da fare accortocciare letteralmente due auto, una Fiat Punto e una Fiat Panda. Si è verificato nella prima serata di ieri, lunedì 15 gennaio 2024, sulla provinciale 107 in frazione Siberia di Verrua Savoia nel torinese. A causa del pauroso impatto una delle due vetture è stata sbalzata terminando la sua corsa contro un albero. Ad avere la peggio è il passeggero, Ionut Roman, 25enne romeno residente a Crescentino (Vercelli), morto dopo il trasporto in ambulanza all’ospedale di Chivasso. Più fortunato il conducente, un russo anche lui 25enne, trasportato in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino, dove gli sono stati riscontrati traumi non gravi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Illeso 20enne

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri la Fiat Punto, che viaggiava in direzione di Brusasco avrebbe invaso la corsia opposta. Il conducente della Panda, un 20enne italiano di Villadeati (Alessandria) è rimasto illeso. Oltre ai sanitari e ai militari dell’Arma, sono intervenuti anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Chivasso, Torino Stura e Livorno Ferraris (Vercelli). La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli.